Dieven stelen geld en juwelen uit woning

26 februari 2019



In een woning in de Bieststraat in Boortmeerbeek werd in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. Het raam van de slaapkamer werd opengebroken. De volledige woning werd doorzocht. Uiteindelijk gingen de dieven aan de haal met geld, juwelen, horloges en sierstukken. De politie startte een buurtonderzoek.