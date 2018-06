Diefstal uit BMW 22 juni 2018

Dieven hebben ingebroken in een wagen die geparkeerd stond in de Boomblookweg in Boortmeerbeek. De daders gingen aan de haal met de middenconsole van de BMW. Vreemd genoeg vond de politie geen sporen van braak terug aan het voertuig.





De eigenaar had zijn wagen nochtans slotvast achtergelaten. Tot op heden leidde het onderzoek niet naar de arrestatie van de daders.





(BMK)