Diefstal uit bestelwagen ADPW

23 januari 2019

Dieven zijn in de nacht van maandag op dinsdag aan de haal gegaan met een gsm die in een geparkeerde bestelwagen aan de Berglaan in Boortmeerbeek stond. Een ruit van het voertuig werd ingeslagen om zo de gsm te kunnen stelen.