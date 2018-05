Diamanten huwelijk voor Willy en Maria 04 mei 2018

02u58 0

Willy Van Craen en Maria Sanders uit de Ravesteinstraat in Hever (Boortmeerbeek) waren onlangs 60 jaar getrouwd. Willy (85) is, net als Maria (85), afkomstig uit Hever.





Willy was zijn volledige loopbaan zelfstandig tandtechnicus in Hever. Maria hielp hem in de familiezaak.





Samen hadden ze ooit tot 14 personeelsleden in dienst.





Het koppel kreeg vier kinderen en er kwamen ook acht kleinkinderen en al een achterkleinkind. Nu houdt het koppel nog van reizen.





(SPK)