Diamanten huwelijk voor Willy en Elvira

02 januari 2019

Willy Costers (79) en Elvira Verstraeten (79) hebben onlangs hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Willy is oorspronkelijk afkomstig van Wespelaar terwijl Elvira geboren en getogen is in Boortmeerbeek. Willy werkte 35 jaar bij de nationale bank als bediende. Elvira nam thuis het huishouden op zich. Het koppel kreeg twee kinderen en drie kleinkinderen. Verder was Willy in zijn vrije tijd 25 jaar voorzitter van wielerclub De Verenigde Sportvrienden die heel wat wielerwedstrijden in de gemeente organiseerden. Elvira sprong dan altijd een handje bij. Nu nog fietst Willy regelmatig als hobby en Elvira ontfermt zich graag over de kleinkinderen. Het koppel werd gehuldigd op het gemeentehuis. Michel Baert deed dit als laatste maal met burgemeesterssjerp om.