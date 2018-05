Diamant voor Walter en Rosa 03 mei 2018

02u26 1

Walter De Winne en Rosa Janssens uit de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek vieren hun diamanten huwelijksverjaardag. Walter (89), afkomstig uit Bonheiden, werkte als kleermaker voor een Mechels confectieatelier. Rosa (82) is geboren en getogen in Boortmeerbeek en had daar als melkboerin ook 30 jaar lang haar eigen melkronde, die ze van haar vader overnam. Het kinderloze koppel gaat nu nog regelmatig wandelen.





(SPK)