Diamant voor Roger en Liliane 02 augustus 2018

02u25 0

Roger Vanhorenbeeck en Liliane Crols uit de Bieststraat in Schiplaken (Boortmeerbeek) waren op 29 juli precies 60 jaar getrouwd. Roger (85) is afkomstig uit Schiplaken en werkte 45 jaar als linotypist in drukkerijen. Liliane (84) is afkomstig uit Hever en was 30 jaar lang kleuterleidster. Er kwamen twee zonen en een dochter, en ook 7 kleinkinderen. Roger hij tuiniert nog graag en Liliane houdt van borduren en naaien.





(SPK)