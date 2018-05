Diamant voor Fons Stroobants en Anna Van Noten 19 mei 2018

Fons Stroobants en Anna Van Noten uit de Hogstraat in Hever (Boortmeerbeek) waren op 22 april precies 60 jaar getrouwd. Fons (81) is afkomstig uit Schiplaken en was zijn hele loopbaan lang, en zelfs nu nog steeds, zelfstandig herenkapper. Anna (82) groeide op in het Haachtse Sint-Adriaan en baatte 30 jaar lang een eigen krantenwinkel uit in Hever. Het koppel kreeg een zoon en dochter, en er kwamen ook twee kleinkinderen. Fons is nog steeds een fervent duivenmelker, en het diamanten koppel gaat ook nog tweemaal per week uit dansen.





(SPK)