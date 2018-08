Diamant voor André Poliny en José Perremans 25 augustus 2018

André Poliny en José Perremans uit de Bieststraat in Hever (Boortmeerbeek) trouwden op 25 augustus 1958 en vieren dus hun diamanten huwelijksverjaardag. André (87) is afkomstig uit Hever en werkte 28 jaar lang als bediende-boekhouder bij metaalgroothandel Hertssens in Mechelen. Daarna deed hij die job nog 9 jaar voor VW-garage Schippers in Mechelen. José (82) groeide op in Schiplaken en zorgde voor het huishouden en hun drie dochters. Er kwamen ook zeven kleinkinderen, en al een achterkleinkind. André tuiniert nog graag, en was ook zeer vele jaren penningmeester van de Koninklijke Fanfare Albert Hever. José deed altijd graag naaiwerk.





(SPK)