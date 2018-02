Den Bosuil krijgt 103.000 euro voor renovatie 15 februari 2018

Vzw Den Bosuil ontvangt een plattelandssubsidie van 102.920 euro voor de renovatie van de gelijknamige parochiezaal. Den Bosuil is de enige echte ontmoetingsplaats voor verenigingen en groepen, dateert uit 1932 en kreeg zijn laatste renovatie 45 jaar geleden. Hij zal conform gesteld worden aan de actuele veiligheidsvoorschriften met brandvoorzieningen en nooduitgangen. Ook de ramen en deuren, de verwarming en het sanitair worden vernieuwd. De zaal wordt ook volledig toegankelijk voor mindervaliden. De 103.000 euro steun van de totale projectkost van 158.338 euro is afkomstig van het Europees Programma voor Plattelandsontwikkeling en het programma Platteland Plus.





(SPK)