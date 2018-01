De Morgenster speelt 'Bommen in de barak' 02u26 0 Foto Ponsaerts

De Boortmeerbeekse toneelkring De Morgenster brengt dit jaar als voorjaarsproductie de komedie 'Bommen in de barak'. Het blijspel van Karel Eens in een regie van Luc Verreet vertelt het verhaal van Eugene en zus Emma, die al jaren in een kleine, bouwvallige achterbouw van madame Lolita wonen. Als de burgemeester en een aannemer daar een appartementsgebouw willen zetten, roept Eugene de hulp in van zijn van vrienden en van de daklozen die bij hen een onderkomen vinden. De voorstellingen vinden plaats in de Gildenzaal langs de Hanswijkstraat 1A in Boortmeerbeek op de vrijdagen 2 en 9 februari en de zaterdagen 27 januari en 3 en 10 februari. Aanvang telkens om 20 uur. Toegangskaarten kunnen worden gereserveerd aan 10 euro (drankje inclusief) via demorgenster@hotmail.com en 0471/38.53.62. Meer info: www.demorgenster-boortmeerbeek.be.





(SPK)