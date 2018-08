Chiroleden hangen aan wegvliegende tenten 09 augustus 2018

02u33 0 Boortmeerbeek Toen de rukwinden woensdag even na middernacht jeugdverblijf Kalleberg in de Schoubroekstraat in Boortmeerbeek naderden, kreeg de Chiro van Lint, die daar op kamp is, het even benauwd.

"Onze tenten gingen alle kanten op. Piketten en touwen gingen vliegen, maar doordat we aan de tenten gingen hangen, konden we voorkomen dat ook de tenten wegvlogen. Door de windsnelheden van zowat 120-130 kilometer per uur waren onze tenten net ballonnen. Gelukkig waren we net sterk genoeg zodat het kamp niet ontruimd moest worden", zegt volwassen begeleider Lies Sutherland. Heel wat kinderen schrokken van de felle rukwinden. "Wij zitten hier zowel met zevenjarigen als met achttienjarigen. De jongsten waren toch wel een beetje bang. Vanaf ze in het vijfde leerjaar zitten, slapen ze buiten. Maar toen alles eindelijk terug normaal was, zo omstreeks 3 uur, hebben we de leden toch in de gebouwen laten slapen. Uit voorzorg", zegt Sutherland. De Chiro van Lint verblijft van 1 tot en met 11 augustus in Boortmeerbeek. Dat doen ze met zo'n 100 leden. Zij hebben allemaal hun voorzorgen genomen. "We zijn voorbereid op soortgelijke situaties. De gemeentewerkers zijn ons al komen helpen met extra palen in de grond te slaan. Daardoor zouden de tenten nu extra stevig moeten vastzitten", meent Sutherland nog. (ADPW)