CD&V en Groen samen naar de kiezer 04 mei 2018

02u57 0 Boortmeerbeek CD&V en Groen trekken in Boortmeerbeek voor de gemeenteraadsverkiezingen met een kartellijst naar de kiezer. Dat maakten beide partijen gisteren samen bekend.

Eerder had CD&V voormalig schepen Bert Meulemans al aangeduid als lijsttrekker, en Johan Neefs als lijstduwer. De nieuwe Boortmeerbeekse afdeling van Groen levert acht van de 23 kandidaten op de lijst. Ann Morissens, initiatiefneemster van de pas opgerichte Groen-afdeling, staat op de tweede plaats van de gezamenlijke lijst.





Gezamenlijke campagne

Met deze samenwerking willen CD&V en Groen een positief en inspirerend programma bieden voor alle inwoners van Boortmeerbeek. Volgens beide partijen versterken ze mekaar. "CD&V is een traditionele partij die sterk onderbouwd is en de nodige expertise heeft. Groen is als lokale vernieuwer jong en dynamisch", zegt CD&V-voorzitter Chris Truyen. "Na overleg blijken er verschillende en boeiende raakvlakken waarmee we samen aan de slag gaan. Daarom bundelen we de krachten met een sterke lijst: 'CD&V en Groen'." Beide partijen werken momenteel aan een gezamenlijke campagne met als uiteindelijk doel een duurzaam en bruisend Boortmeerbeek, waar iedereen graag thuis is.





(SPK)





