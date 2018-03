Café Natuurpunt 13 maart 2018

Natuurpunt Boortmeerbeek houdt op vrijdagavond 16 maart een 'Café Natuurpunt'. Zowel bestaande als potentiële nieuwe leden zijn daarbij welkom, om tijdens een gezellige bijeenkomst bij een hapje en drankje kennis te maken met de werking van de natuurvereniging. Onder meer het jaarprogramma en de komende activiteiten zullen er worden toegelicht. Men geeft ook een stand van zaken over de verschillende lopende projecten in Boortmeerbeek, recente aankopen en geplande werken. Afgesloten wordt er met een infosessie naar keuze (Molenbeeksafari of het komende zomerbeheer). Het Café Natuurpunt vindt plaats in Cultuurhuis Oude Pastorie langs de Ravesteinstraat in deelgemeente Hever en vangt aan om 20 uur. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Eerstvolgende activiteiten zijn de zwerfvuilactie op zondag 25 maart en de (H)eerlijke ontbijtwandeling in samenwerking met de Wereldwinkel op zondag 29 april. Meer info: www.natuurpuntboortmeerbeek.be. (SPK)