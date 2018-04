Buitenspeeldag aan de sporthal 05 april 2018

De gemeente Boortmeerbeek neemt ook dit jaar deel aan de Buitenspeeldag, op woensdag 18 april. Die dag worden er tussen 13 uur en 17 uur in heel Vlaanderen sport- en spelactiviteiten georganiseerd voor kinderen uit de lagere school. In Boortmeerbeek is het jonge volkje die dag welkom aan de Gemeentelijke Sporthal, Sportveldweg 6. Daar kunnen zij zich uitleven op onder meer springkastelen en een hindernissenparcours. Deelnemen is gratis, inschrijven niet nodig.





(SPK)