Briljant voor Roger Bogaerts en Maria Nijs 17 april 2018

Roger Bogaerts en Maria Nijs uit de Pachthofstraat in Boortmeerbeek vierden op 11 april hun 65ste huwelijksverjaardag.





Roger (84), die afkomstig is uit Boortmeerbeek, was 38 jaar lang beroepsmilitair, waarvan het grootste deel chauffeur zware voertuigen op de luchtmachtbasis van Beauvechain. Maria (85) groeide op in Rijmenam en was eerst conciërge. Daarna werkte ze in het restaurant van de Kampenhoutse witloofveiling. Er kwam een dochter, en vervolgens ook een kleinzoon en twee achterkleinkinderen voor de diamanten jubilarissen. Deze gaan nu nog tweemaal per week samen zwemmen.





(SPK)