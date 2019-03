Brandweer rukt uit voor vuilbakbrand ADPW

28 maart 2019

19u39 0

De Leuvense brandweer is donderdag overdag uitgerukt voor een vuilbakbrand in de Laarstraat in Boortmeerbeek. Eenmaal ter plaatse bleken er vlammen uit de vuilbak te komen. De brandweer kon het vuur gelukkig snel doven.