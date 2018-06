Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling in rusthuis 14 juni 2018

02u28 0

De Leuvense en de Mechelse brandweer zijn dinsdag omstreeks 18 uur uitgerukt voor een brand in Rusthuis de Ravestein in de Gaston Bovylaan in Hever bij Boortmeerbeek. Eenmaal aangekomen bleek dat het om wat rookontwikkeling op een kamer op het gelijkvloers ging. De brandweer slaagde er vrij snel in om de situatie onder controle te krijgen.





De rusthuisbewoners werden verzameld in de eetruimte, maar moesten niet geëvacueerd worden. Zij ondervonden dus nauwelijks hinder van het hele gebeuren. Twee bezoekers werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Zij hadden even last nadat ze te veel rook hadden ingeademd. Nadien bleek dat de rookontwikkeling werd veroorzaakt door een oververhitte lamp. (ADPW)