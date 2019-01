Brandweer rukt uit voor garagebrand ADPW

08 januari 2019

13u34 0

De Leuvense brandweer rukte maandagochtend even voor 8 uur uit naar de Bieststraat in Boortmeerbeek omdat er een garage in brand stond. De brandweer had het vuur al vlug onder controle, maar uiteindelijk sloegen de vlammen nog over naar de slaapkamer. Het gaat om een accidentele brand.