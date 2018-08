Bosbrandje wellicht aangestoken 07 augustus 2018

Op de Meerbemdweg in Boortmeerbeek is zondagochtend omstreeks 9 uurom en bij de 60 m² laag struikgewas in het bos in vlammen opgegaan. De brandweer kreeg het vuur tijdig onder controle en kon op die manier erger te voorkomen. Vermoedelijk werd de brand aangestoken en de politie startte een onderzoek naar de onbekende dader. (ADPW)