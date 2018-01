Boot in tuin vat plots vuur GEEN GEWONDEN PARKET HEEFT STERKE VERMOEDENS VAN KWAAD OPZET ANDREAS DE PRYCKER

02u31 0 Vertommen In de tuin vlak naast het huis vatte de boot plots vuur. De schade is aanzienlijk (inzet). Boortmeerbeek Een koppel uit Boortmeerbeek ontsnapte in de nacht van maandag op dinsdag aan de dood nadat bewoonster Bea Demuynck vaststelde dat hun boot in de tuin vuur vatte. Omdat Bea nog wakker was, kon zij tijdig de hulpdiensten verwittigen. Die konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Volgens het parket van Leuven is de brand 'meer dan waarschijnlijk aangestoken'. Zij onderzoeken de zaak.

Een geluk bij een ongeluk was het, de brand in de tuin van Bea Demuynck en haar man Gaston in de straat Sas in Boortmeerbeek. "Er waren problemen met de elektriciteit toen we maandagavond wilden gaan slapen. Daarom lag ik ook nog niet in slaap toen de boot vuur vatte omstreeks 2 uur 's nachts. Aangezien we geen licht hadden in huis, vielen de vlammen buiten wel erg op. Misschien had ik die anders wel niet opgemerkt en was het vuur op onze woning of op onze huisdieren overgeslagen. Gelukkig gebeurde dat niet", vertelt Bea. De Leuvense brandweer was enkele minuten na de oproep al ter plaatse gekomen vanuit hun voorpost in Haacht. Zij konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.





Vertommen

Branddeskundige

Opvallend is het zeker wel: een boot in een tuin die zomaar in brand schiet. Dat vonden ook politie en parket. "In de loop van dinsdagnamiddag is een branddeskundige ter plaatse gekomen. Volgens hem is de brand meer dan waarschijnlijk aangestoken. Er is alvast een aantal stalen genomen om dit te onderzoeken. Vooralsnog is het onduidelijk wie hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, maar we onderzoeken de kwestie. Op de boot na, is de rest van de bezittingen intact gebleven", vertelt Sarah Callewaert, woordvoerster van het parket van Leuven. Voor Bea is het alleszins duidelijk: "De avond voordien hebben wij ruzie gehad. Hoe of wat, daar kan ik niet meer over kwijt maar dit is wel erg toevallig. Onze boot is alvast volledig vernield. Nieuw is hij zo'n 20.000 euro waard. De motor alleen al kostte zo'n 8.600 euro, terwijl ook de trailer nieuw was. De boot zelf was dan weer tweedehands en werd vooral gebruikt om te gaan varen op de Oosterschelde", vertelt Bea.





"Ik hoop dan ook dat politie en parket hun werk doen en de daders weten te klissen", klinkt het nog.