Boortmeerbeekse aspirantenkoersen lokken 130 starters Stefan Van de Weyer

07 april 2019

21u31 4 Boortmeerbeek Koninklijke Wielerclub De Verenigde Sportvrienden uit Boortmeerbeek veranderde het geweer van schouder en organiseerde zijn jaarlijkse aspirantenkoersen aan en rond de sporthal van Boortmeerbeek. Het voorbije decennium vond de seizoensopener voor aspiranten steevast langs het water in Schiplaken plaats.

Op de elfde editie van hun aspirantenwedstrijden, voor renners en rensters tussen twaalf en veertien jaar, zakten in totaal 130 jonge wielrenners af om een gooi te doen naar de zege. Het is traditiegetrouw de seizoensopener in Vlaanderen voor deze leeftijdscategorie. De vele honderden toeschouwers, enkele spannende koersen en een natje en een droogje bezorgde alle aanwezigen een leuke sportieve namiddag. Na hun wedstrijd kreeg iedere deelnemer een medaille en een goodiebag.