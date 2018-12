Boortmeerbeeks fotograaf wint prestigieuze prijs ADPW

12 december 2018

De 46-jarige Gino Symus uit Boortmeerbeek is het afgelopen weekend de winnaar geworden van de grootste natuurfotowedstrijd van Nederland, de prestigieuze WWF-Frans Lanting Photo Award.

De 46-jarige Gino Symus uit Boortmeerbeek won met een bijzondere belichte foto van een zwangere steurgarnaal waarbij de zon boven het water zorgt voor tegenlicht en je zelfs de eitjes in het lijf van de garnaal kunt zien. Symus won daarmee een fotoreis naar een WWF-project in Zambia. Hij gaat daar onder professionele begeleiding van Jasper Doest de natuur fotograferen. “Ik stuitte in de Zeeuwse wateren op een zwangere steurgarnaal. In het koesterende zonlicht bleef ze mooi poseren, omringd door aasgarnaaltjes. Het plaatje klopt helemaal: vol leven onderwater en ook nog nieuw leven op komst”, aldus Symus.