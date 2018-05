Boortmeerbeek trekt kaart van de fietsstraat 23 mei 2018

Boortmeerbeek De gemeente Boortmeerbeek krijgt weldra haar eerste 'fietsstraat': een fietsvriendelijke verbinding van maar liefst negen kilometer die zowat de volledige gemeente doorkruist.

"Onze eerste fietsstraat komt er in de Ravesteinstraat in Hever, van de Bovylaan tot het Heverplein", legt schepen van Mobiliteit Remi Serranne (sp.a) uit. "De fietsstraat zal op termijn aansluiting krijgen op de toekomstige voet- en fietsbrug over de Dijle, die achter WZC De Ravestein tussen Hever en Rijmenam zal komen te liggen. Via deze brug zal men vanuit Hever, langs de visvijvers van de Ravensteinvissers, met de fiets makkelijk naar bijvoorbeeld het Imeldaziekenhuis van Bonheiden kunnen, zonder grote omweg via de brug van Rijmenam of Muizen." Ook tussen de stations van Boortmeerbeek en Haacht komt er, via de Nieuwe weg, de Broekstraat en de XX-ste Konvooistraat, een fietsstraat. "Omdat de Heverbaan, die beide fietsstraten verbindt, over een goed, breed fietspad beschikt, ontstaat zo een nieuwe fietsvriendelijke verbinding van maar liefst negen kilometer lang, dwars door onze gemeente." In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van hun rijvak gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen hen niet inhalen, en slecht maximaal 30 kilometer per uur rijden. Het begin en einde ervan worden met blauwe aan¬wijzingsborden en een fietslogo op het wegdek aangeduid. "Eind juni zou de eerste fietsstraat een feit moeten zijn", weet Serranne. Op termijn komen er in Boortmeerbeek nog meer fietsstraten. Zo voorziet de schepen via de Guido Gezellelaan in Hever nog een aansluiting met de 'fiets-o-strade' langs het vaartkanaal Leuven-Mechelen. (SPK)