Boortmeerbeek herdenkt 75ste verjaardag Transport XX 23 april 2018

04u38 0 Boortmeerbeek In aanwezigheid van heel wat afgevaardigden van de Joodse gemeenschap, de gemeente, provincie en militaire- en vaderlandslievende organisaties werd gisteren in Boortmeerbeek de 75ste verjaardag van het stoppen van Transport XX herdacht.

17 van de 1.631 gedeporteerde Joden konden uit de trein van Mechelen naar het uitroeiingskamp Auschwitz ontsnappen.De heldhaftige actie van drie jonge Brusselaars - Robert Maistreau, Jean Franklemon en Georges Livschitz - was meteen ook het enige geslaagde bevrijdingsactie op een deportatietransport in Europa.





Thema van de 25ste herdenking was 'Onschuldige getuigen. De kinderen van...'. In dat kader namen de twee dochters van de 86-jarige Simon Gronowsk - de enige nog levende overlevende van het beruchte deportatietransport - het woord. De Brusselaar zelf was gisteren nog op de terugweg uit Los Angeles, waar hij na 76 jaar de vriendin terugvond waarmee hij twee weken lang zat ondergedoken. Beiden dachten van mekaar dat ze de oorlog niet hadden overleefd. "Dit is de eerste keer dat wij ons uiten als dochters van een overlevende", spraken zijn dochters Katia en Isabelle Gronowski. "Ondanks het drama waarbij hij zijn moeder Chana en zus Ita in het uitroeiingskamp verloor, leeft vader zowel voor het verleden als de toekomst. Zijn innerlijke kracht, levenslust en strijdvaardigheid heeft hij aan ons doorgegeven: nooit opgeven, opkomen tegen onrechtvaardigheid, vol vertrouwen en zonder angst, maar tegelijk wel voorzichtig en waakzaam zijn."





Bloemenhulde

Een groot aantal afgevaardigden van de Joodse gemeenschap, de provincie, gemeente en vaderlandslievende verenigingen bracht een uitgebreide bloemenhulde bij het monument aan het gemeentehuis.





(SPK)