Bloedinzameling 21 maart 2018

Het Rode Kruis houdt op donderdag 29 maart een bloedinzameling in Hever (Boortmeerbeek). Bloedgevers zijn vanaf 18 tot 20 uur welkom in Parochiecentrum Carpus langs de Ravesteinstraat 2.





Ook op de donderdagen 12 juli en 27 september zijn er tussen dezelfde tijdstippen op die locatie in Hever bloedinzamelingen.





(SPK)