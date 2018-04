Bloedinzameling 11 april 2018

Het Rode Kruis houdt op woensdag 18 april een bloedinzameling in Boortmeerbeek. Bloeddonoren zijn vanaf 18 tot 20.30 uur welkom in de Gildenzaal langs de Hanswijkstraat 1. Ook op de woensdagen 11 juli en 10 oktober zijn er tussen dezelfde tijdstippen op die locatie in het centrum van Boortmeerbeek bloedinzamelingen. (SPK)