Bewoner betrapt inbrekers

08 januari 2019

Dieven hebben maandagavond omstreeks 23 uur getracht om in te breken in een woning in de Kwaenijkstraat in Hever bij Boortmeerbeek. De inbrekers probeerden via het plat dak de woning te betreden nadat ze een aangrenzend raam van de bovenverdieping stuk hadden geslagen. De bewoner van het huis werd gealarmeerd door een vallend voorwerp en stak het buitenlicht aan. Daarop vluchtten de inbrekers weg.