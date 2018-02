Betrapte inbreker gevat na klopjacht 16 februari 2018

In Hever is gisterennamiddag na een klopjacht een betrapte inbreker gevat. De verdachte was eerder samen met minstens één kompaan betrapt bij een diefstal met geweld langs het Kerkenbos in buurgemeente Muizen. Daarbij volgde er een handgemeen met de getuige, waarbij zelfs een ijzeren staaf werd gehanteerd. Verschillende politieploegen uit Mechelen en de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen gingen achter de vluchtende daders aan. Een politiehelikopter verleende bijstand vanuit de lucht. Uiteindelijk kon rond 15.30 uur een verdachte door agenten van de PZ Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen in een tuin langs de Leuvensesteenweg in Hever worden gevat. De Roemeen werd opgepakt. De buit van de inbraak, geld en juwelen, kon worden gerecupereerd. (SPK)