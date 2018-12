Bestuurders naar ziekenhuis na kop-staartaanrijding ADPW

12 december 2018

Op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek kwam het dinsdagnamiddag omstreeks 14 uur tot een kop-staartaanrijding met drie voertuigen. De bestuurder van een Mercedes reed in op de file die in de richting van Leuven stond. De Seat waartegen de Mercedes reed, knalde op zijn beurt op de wagen ervoor, een Skoda. In totaal werden er twee bestuurders met lichte verwondingen overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. De voertuigen waren zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Er was enige tijd erge verkeershinder door het ongeval. Het ongeval werd vermoedelijk veroorzaakt door onoplettendheid.