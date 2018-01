Bestuurder blaast positief tijdens verkeerscontrole 30 januari 2018

Lokale politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen voerde zondag een verkeerscontrole uit op de drukke Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek. Dat gebeurde tussen 9.30 en 16.30 uur.





Alle gecontroleerde bestuurders werden gecontroleerd op alcoholgebruik. Op de 139 bestuurders bleek slechts 1 bestuurder positief maar deze moest wel onmiddellijk z'n rijbewijs inleveren voor 15 dagen.





Voor het niet dragen van de gordel en het gsm-gebruik achter het stuur werden respectievelijk 18 en 10 bestuurders geverbaliseerd wat toch een hoog aantal is.





Verder werden nog een 20-tal pv's opgesteld voor diverse inbreuken zoals onreglementaire inschrijving en een aantal fiscale inbreuken. Er werden twee Z-nummerplaten in beslag genomen. (ADPW)