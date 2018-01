Bestuurder betrapt zonder geldig rijbewijs 02u47 0

De mobiele interventieploeg van politiezone HK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) onderschepte in Boortmeerbeek een voertuig naar aanleiding van een 'ANPR-hit'. De bestuurder van het voertuig moest nog herstelexamens afleggen na een rijverbod, maar had dit nagelaten. Het voertuig werd in beslag genomen op bevel van het Leuvense parket. Wie een rijverbod kreeg en toch blijft rijden, riskeert een celstraf van 15 dagen tot één jaar en en een boete van 500 tot 2.000 euro. Daarnaast dreigt ook een extra rijverbod van minstens drie maanden tot een levenslang rijverbod. (ADPW)