Behandeling voor vrouw die bijna 500 doktersvoorschriften vervalste

Een 47-jarige vrouw uit Boortmeerbeek moet zich residentieel psychiatrisch laten behandelen voor haar rilatine-verslaving. M.G. vervalste gedurende vijf jaar 458 doktersvoorschriften om die verslaving in stand te houden. Nu en dan schreef ze zichzelf ook andere roes- en slaapmiddelen voor. Ofwel kopieerde ze lege voorschriften ofwel schreef ze zelf een nulletje achter de getallen om hogere dosissen te verkrijgen. In totaal ging ze langs bij 80 apothekers, maar in 2015 werd ze betrapt in Zaventem. Ze legde volledige bekentenissen af. Toen de feiten aan het licht kwamen, kwam het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten nog eens met 421 vervalste voorschriften zwaaien. Wat de teller op minstens 879 vervalste voorschriften bracht. Al werd ze alleen vervolgd voor de 458 vervalste doktersbriefjes. De 47-jarige vrouw kreeg in eerste aanleg nog 15 maanden cel en 240 euro boete. Ze tekende verzet aan tegen die veroordeling. Na een deskundig verslag gaf de rechter haar de gunst van opschorting gedurende drie jaar. Dan moet ze zich wel intensief laten behandelen. (KAR)