B'ElleVo ontvangt 'Handmade in Belgium'-label 10 april 2018

Goudsmid Eveline Voorspoels van B'ElleVo uit Hever mocht onlangs het 'Handmade in Belgium'-label van Unizo in ontvangst nemen. De ambachtelijke onderneemster achter het merk B'ElleVo is sinds haar jeugd al geïnteresseerd in steentjes, kraaltjes en kleine mooie dingen. Later werden die kralen vervangen door zagen, vijlen, edele metalen en kostbare stenen en heeft ze van haar hobby haar beroep kunnen maken. Haar authentieke en ambachtelijke juwelen worden stuk voor stuk vervaardigd in haar eigen atelier. Ze mocht het authenticiteitslabel 'Handmade in Belgium' ontvangen uit handen van Ludo Devos, voorzitter Unizo Vlaams-Brabant & Brussel, en Marc Spens, voorzitter Unizo Boortmeerbeek. Meer info: www.belle-vo.com.





(SPK)