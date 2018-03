Autoschuimers viseren twee marktwagens 31 maart 2018

In de Bieststraat in Schiplaken werden twee marktwagens opengebroken. Uit de beide kassa's in de wagens werd kleingeld gestolen ter waarde van ongeveer vierhonderd euro. De geviseerde marktwagens stonden op de oprit van hun eigenaar geparkeerd. Er werden geen braaksporen teruggevonden en er bestaan geen vermoedens naar de identiteit van de dader(s). (SVDL)