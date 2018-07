André en Hermine zijn gouden koppel 18 juli 2018

André Pellegrims en Hermine Nijs uit de Goorweg in Schiplaken (Boortmeerbeek) waren op 13 juli precies 50 jaar getrouwd. André (74) werd geboren in Bonheiden en was 36 jaar lang onderwijzer in de lagere school van het Sint-Romboutscollege in Mechelen. Hermine (73) is afkomstig uit Mechelen en werkte eerst 9 jaar als bediende bij Meubelfabrikant Peremans in Mechelen en vervolgens zo'n 20 jaar in de Beschermde Werkplaats Mechelen. Er kwamen een zoon en een dochter en ook één kleinzoon.





De jubilarissen zijn beiden actief in het kerkkoor van Schiplaken. Hermine zit eveneens in het bestuur van KVLV.











(SPK)