730 standhouders voor Hemelvaartsrommelmarkt 14 augustus 2018

02u23 0 Boortmeerbeek Naar jaarlijkse gewoonte vindt er morgen op Hemelvaartsdag in het centrum van Boortmeerbeek opnieuw een grote rommelmarkt plaats. De Hemelvaartsrommelmarkt zal dit jaar nog uitgebreider zijn, goed voor een recordaantal van zo'n 730 standhouders.

Daarmee is het initiatief van de gemeente de grootste jaarlijkse openluchtrommelmarkt van het land. Er is dit jaar extra markruimte in de Beringstraat - van de Familielaan tot de Bredepleinstraat - en in de Vosweg. Onder de standhouders ook heel wat particulieren die tweedehandsspulletjes aanbieden. De plaatselijke verenigingen spijzen onder meer met eet- en drankstandjes hun verenigingskas. De Boortmeerbeekse rommelmarkt begint woensdag officieel om 8.30 uur en duurt tot 16 uur. Gelet op de traditioneel zeer grote belangstelling - bij mooi weer worden er meer dan 15.000 bezoekers verwacht - raadt de gemeente aan om te voet of met de fiets naar het centrum van Boortmeerbeek te komen. Aan het gemeentehuis is een grote fietsenparking beschikbaar. Voor wie toch met de wagen komt, zijn er een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar aan onder meer de begraafplaats (Rijmenamsebaan), KRC Boortmeerbeek (Meerbemdweg), de sporthal (Sportveldweg 6), het station (Aststraat) en de Delhaize aan de Wespelaarsebaan (betalend).





(SPK)