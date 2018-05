64 voertuigen geflitst tijdens controle 24 mei 2018

02u31 0 Boortmeerbeek Politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) flitste dit weekend 64 van de 828 gecontroleerde voertuigen tijdens een snelheidscontrole.

"Dit is minder dan 10 %, wat een aanvaardbaar maar verbeterbaar resultaat kan genoemd worden. De controles vonden plaats in Boortmeerbeek op de Leuvense- en Provinciesteenweg en in Keerbergen op de Tremelo- en Haachtsebaan. De hoogste snelheid werd gemeten op de Leuvensesteenweg, namelijk 108 kilometer per uur waar een maximum van 70 kilometer per uur geldt", zo klinkt het bij de lokale politie. (ADPW)