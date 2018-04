6.000 euro 'schuld' na diefstal identiteitskaart 13 april 2018

Zeven maanden nadat zijn portefeuille met bankkaart en identiteitskaart werd gestolen, blijft student Yoran Geeraerts (20) uit Boortmeerbeek betalingsaanmaningen voor nooit gedane aankopen ontvangen. De dieven kochten in zijn naam voor zo'n 5.000 euro aan spullen. "In september werd mijn portefeuille in Brussel gestolen", doet Yoran Geeraerts het relaas. "Mijn kredietkaart werd onmiddellijk geblokkeerd en de politie stelde proces-verbaal op. Enkele weken later vielen er lots betalingsaanmaningen van Orange en Carrefour in de bus. De politie was bij aangifte van de diefstal blijkbaar vergeten mijn identiteitskaart inactief te maken. Ondertussen hebben we al alles geprobeerd, zelfs een advocaat ingeschakeld, maar Orange en Carrefour bleven maar aanmaningen en incassobureaus sturen. De totaalrekening bedroeg al bijna 6.000 euro, en ik dreigde zelfs op de zwarte lijst met wanbetalers te komen. Uit camerabeelden van Carrefour zelf blijkt bovendien dat niet ik, maar wel twee allochtonen de kredieten in mijn naam hebben afgesloten." Gisteren kreeg de jongeman onverwacht goed nieuws: Carrefour schold de 'schulden' kwijt, en ook Orange beloofde het nodige te zullen doen. (RDK)