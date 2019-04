48 bestuurders te snel ADPW

09 april 2019

De politie heeft een snelheidscontrole gehouden aan de Oude Putsebaan in Keerbergen, de Audenhovenlaan in Boortmeerbeek en de Jennekensstraat in Haacht. In totaal passeerden 955 auto’s het radartoestel. Er werden 48 inbreuken vastgesteld oftewel zo’n 5 procent. “Dit is nog steeds te veel als je weet dat het gemiddelde aan inbreuken tijdens de nationale flitsmarathon 2,71 procent bedroeg", zegt de lokale politie. Daarnaast werden 65 bestuurders gecontroleerd op alcohol- of drugsgebruik. Die bleken allemaal negatief te zijn.