18de Nationale filateliebeurs 17 februari 2018

02u40 0

Postzegelkring De Postiljon uit Boortmeerbeek houdt op zondag 4 maart haar 18de nationale filateliebeurs. Van 8.30 tot 15 uur zijn er in de cafetaria van de gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6 in Boortmeerbeek, onder meer ontelbare postzegels, poststukken, postwaardestukken en postkaarten te koop. De toegang tot de beurs is gratis. Meer info: www.depostiljon.net. (SPK)