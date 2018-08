147 bestuurders geflitst 02 augustus 2018

Bij snelheidscontroles in zones 50 zijn gisterochtend tussen 6.30 en 9.45 uur liefst 147 bestuurders geflitst. De controles vonden plaats in Keerbergen op de Mechelsebaan, in Boortmeerbeek op de Audenhovenlaan en in Haacht op de Keerbergsesteenweg.





De hoogst gemeten snelheid bedroeg 92 kilometer per uur en het totale percentage inbreuken was tien procent. Vandaag zullen tijdens de namiddag en avond nog verkeers- en snelheidscontroles gehouden worden binnen de volledige politiezone. (ADPW)