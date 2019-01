11-jarige fietsster naar ziekenhuis na aanrijding ADPW

08 januari 2019

11u38 0

Een 11-jarig meisje werd maandagochtend overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze door een wagen werd aangereden in de Burggraaf G. Terlindenlaan. Ze verkeerde in shock, maar had geen ernstige lichamelijke verwondingen.