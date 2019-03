103 bestuurders te snel op B. Terlindenlaan ADPW

25 maart 2019



In de Burggraaf Georges Terlindenlaan in Schiplaken bij Boortmeerbeek werden tijdens een snelheidscontrole van de politie 103 bestuurders betrapt op te snel rijden. In totaal werden daar 896 voertuigen gecontroleerd. 11,5% daarvan reed dus te snel. Op de Oude Putsebaan in Keerbergen werden 20 van de 150 voertuigen geflitst, terwijl er op de Keerbergsesteenweg in Haacht slechts 2 van de 277 passanten geflitst werden.