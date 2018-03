'Vrijdag MagDag': technologisch experimenteren in de klas 03 maart 2018

02u43 0 Boortmeerbeek Het derde leerjaar van Juf Nathalie van Basisschool Kringeling uit Hever was gisteren één van de 4.000 klassen in Vlaanderen die meedeed aan 'Vrijdag MagDag'. Onder de slogan 'Niks moet, anders mag!' werd in de les volop geëxperimenteerd met nieuwe technologiën.

Onderwijsmagazine Klasse riep de Vlaamse leraren de voorbije weken op om op 2 maart tijd te maken om te experimenteren. De respons was enorm: ongeveer 4.000 leraren in bijna 1.000 scholen deden mee, en maakten op 'Vrijdag MagDag' tijd om iets nieuws uit te proberen.





"Sommige leraren gingen aan de slag met digitale tools, een 'flipped classroom', of leerden hun leerlingen programmeren", zegt Hans Vanderspikken, hoofdredacteur van Klasse. "Anderen deden een dagje aan 'co-teachen' met een collega of lieten de leerlingen eens zelf kiezen wat ze wilden leren. 'Niks moet, anders mag!' Goed voor in totaal 1.500 verschillende ideeën."





Digitale tools

In Kringeling in Hever experimenteerde juf Nathalie van het derde leerjaar gisteren een hele dag met digitale tools: er werd gerekend met een digitale klasquiz, en taal geleerd met behulp van QR-codes. "Wij experimenteren een hele lesdag lang met educatieve apps op de tablet", zegt juf Nathalie. "In de rekenles speelden we een wiskundequiz, waarbij de leerlingen in groepjes de antwoorden binnen de tijd via de tablet doorgeven. Tijdens de les Taal helpen in te scannen QR-codes hen via korte filmpjes aan extra toelichting. Het zijn leuke, extra manieren om de geziene leertof te herhalen. En in een maatschappij waar wordt verwacht dat jongeren allemaal met de tablet en computer kunnen werken, is het ICT-aspect ook in het basisonderwijs belangrijk."





Leerling Flore (8) vond de lessen gisteren alvast 'iets leuker' dan gewoonlijk. "Vooral in groepjes op de tablet werken, vind ik tof. De oefeningen waren best wel een beetje moeilijk, maar toch zou ik de tablet graag meer in de les gebruiken, ook omdat ik er thuis geen heb."





Innovatie is nodig

De innovatie in de lessen is volgens Vanderspikken nodig. "Want onze wereld verandert door de technologische revolutie en de toenemende globalisering razendsnel. Nieuwigheden volgen elkaar zo snel op, dat we amper kunnen inschatten hoe alles er over tien jaar zal uitzien. En als de wereld zo verandert, kan het onderwijs natuurlijk niet stilstaan." (SPK)