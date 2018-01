"Via WhatsApp stuurden wij politie aan" BETRAPTE INBREKERS ZETTEN VIJFDE VERJAARDAG BIN LIEZEBOS EXTRA IN DE VERF SVEN PONSAERTS

25 januari 2018

02u26 0 Boortmeerbeek Het Buurt Informatie Netwerk (BIN) Liezebos in Schiplaken bestaat precies vijf jaar. Die verjaardag werd vrijdagavond door drie betrapte inbrekers nog eens ongewild in de verf gezet. Meteen volgde een grootse politieklopjacht, mét helikopter en politiehonden. "Dankzij de info uit onze WhatsApp-groep konden we de politie precies melden waar de daders waren gesignaleerd", zegt BIN-coördinator Felix Devreese.

De wijken Lievekensbossen en Zevenbunder in Schiplaken (Hever) worden opnieuw geteisterd door een inbrakengolf. "Gelegen langs de verbindingsweg Leuven - Mechelen, en met een op- en afrit van de E19 in de onmiddellijke nabijheid, vormen de bosrijke woonzones met residentiële villa's een geliefkoosd actieterrein voor inbrekersbendes", weet ook Felix Devreese (69), oprichter van het Buurt Informatie Netwerk (BIN) Liezebos. "Het is dan ook al vele jaren dat onze woonwijken geregeld getroffen wordt door inbrekers, maar vrijdagavond was wel een triest hoogtepunt. In minstens vijf woningen waren ze al binnengedrongen, toen ze werden betrapt. Via het BIN werd rond 19.30 uur alarm geslagen, en de politie verwittigd. Samen met onze BIN-leden hebben ze met een grootschalige klopjacht de drie allochtone jongemannen nog proberen te vatten. Aan de hand van de 'realtime' info van onze WhatsApp-groep kon ik de mobiele interventieteams ter plaatse doorgeven waarlangs de daders op de vlucht sloegen. Alle BIN-leden in de omgeving werden verwittigd dat de daders hun kant opkwamen, en hielden mee de ogen en oren open." Tevergeefs, want er konden geen verdachten worden gevat. "De inbrekers werden nog gespot in de Zevenbunderstraat, waar nogal wat tuinen op een bos uitgeven. Mogelijk hebben ze zich daar verscholen voor de politiehelikopter", aldus de coördinator van het BIN.





Alles melden

In haar vijfjarig bestaan sloten de bewoners van 169 woningen zich bij het BIN Liezebos aan. Enkele honderden vrijwilligers houden op die manier de ogen en oren open om eventueel verdachte situaties onmiddellijk aan de politie en medebewoners te kunnen melden. Zelf op patrouille gaan of inbrekers pakken, doen ze niet. "Jaarlijks zijn er voor Liezebos zo een 30-tal meldingen. Het is erg belangrijk dat élke verdachte gedraging onmiddellijk wordt gesignaleerd", verzekert Devreese. "Want telkens volgt daarop een inbrakengolf, zo blijkt duidelijk uit onze statistieken. Ook nu werden er op 11 januari al verdachte individuen opgemerkt, en waren zowel wijzelf als de politie al alerter. Het heeft helaas niet mogen baten. De werkwijze is zowat altijd dezelfde: een achterruit wordt ingeslagen, en vooral juwelen en geld verdwijnen. Maar het ergste is misschien nog wel het onveiligheidsgevoel dat bij velen blijft."





Devreese vraagt dan ook dat zoveel mogelijk bewoners zich bij de BIN zouden aansluiten. "Het enige wat ze moeten doen om automatisch via gsm en mail te worden gealarmeerd, is hun naam, e-mailadres en gsm-nummer opgeven. We starten ook een groepsaankoop voor een lichtgevende 'aanwezigheidssimulator', die daders moet afschrikken. De politie heeft al toegezegd weldra geregeld een paardenpatrouille doorheen onze wijken te zullen sturen." Meer info: www.bloggen.be/binlievekensbossen.