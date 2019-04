“Verdraagzaamheid ontbreekt hier” Voorzitter motorclub niet akkoord met schadevergoeding aan buurtbewoners Kim Aerts

10 april 2019

19u29 6 Boortmeerbeek Motorclub Gringo’s Dijleland moet 350 euro betalen aan buurtbewoners van de loods op de Aarschotsebaan waar de 25 clubleden af en toe verzamelen. Maar daar gaat de voorzitter niet mee akkoord. “De rechter zegt dat er geen overlast is en toch moeten we een schadevergoeding betalen.” Hij tekende beroep aan tegen het vonnis.



“Zeg niet motorbende, maar motorvrienden.” Dirk Ceulemans, voorzitter van motorclub Gringo’s Dijleland, wil af van het etiket dat mensen steevast kleven op hem en zijn maten. “Buurtbewoners hebben wel dertig keer de politie gebeld, maar niet één keer is daar een proces-verbaal van opgemaakt. Omdat er gewoon geen overlast is. Ze beweren dat agenten niet eens durfden binnen komen, maar dat is zever. We hebben hen altijd te woord gestaan”, beweert de voorzitter. De buurtbewoners maakten gewag van wietgeur, nachtlawaai, wildplassen en het voortdurend af- en aanrijden van auto’s en motors.

“Hier wordt geen luide muziek gespeeld, dat is hier ook geen zuippartij en iedereen is meestal om 12 uur weg omdat wij een normaal leven leiden. Wij zijn allemaal werkende mensen. Bij de opening in 2014 hebben we de buurt uitgenodigd om kennis te maken. Toen was alles nog koek en ei, op uitzondering van één buurtbewoner na misschien. Daarna hebben we een paar keer samengezeten om goede afspraken te maken, maar toen ze aanstuurden om met onze motors te voet over straat te lopen, was de redelijkheid ver zoek. Verdraagzaamheid ontbreekt hier”, zegt Dirk. “Eerlijk, oorspronkelijk was het de bedoeling om er een clubhuis van te maken. In het begin nodigden we ook al eens een andere club uit. En dat kan misschien voor overlast gezorgd hebben. Op een dag zijn we daar mee gestopt en waren het enkel nog de leden van de Gringo’s Dijleland (voordien No Rules, nvdr.) die hier verzamelden.”

Verbruikszaal

Tien buurtbewoners trokken met Stedenbouw naar de rechter om hun gelijk te halen. De rechtbank oordeelde dat er geen stukken in het strafdossier zaten waaruit kon afgeleid worden dat er effectief overlast was door activiteiten ter plaatse of door bijeenkomsten op de openbare weg. Het gebruik van de loods als “verbruikszaal voor de motorvereniging” zou volgens de rechter evenmin strafbaar zijn.

Wel stelde de rechter een herstelvordering in op straffe van dwangsom. Zo mag Dirk er geen materiaal of afval meer opslagen en moet hij alle uiterlijke tekens die wijzen op een clublokaal verwijderen. Aan elke buurtbewoner moet hij een schadevergoeding van 350 euro. En daar knelt net het schoentje voor Dirk, die beroep aantekende tegen het vonnis.

“De rechter zegt dat er geen overlast is en toch moeten we elk van hen 350 euro betalen. Dat gaat er bij mij niet in. Het draait mij hier niet om het geld, maar om het principe. Het gebouw heeft in het verleden vele bestemmingen gehad, maar we hebben nu alles opgeruimd. Tot we duidelijkheid van de rechter in beroep hebben, zullen wij hier ook niet meer samenkomen. Trouwens, voor veel van onze activiteiten zijn we al uitgeweken. Er zal nooit een plek zijn waar iedereen ons graag ziet komen en dat is spijtig”, zucht Dirk.

“Sinds het vonnis in februari én nog enkele tussenkomsten van de politie is de rust inderdaad hersteld. Verder wachten wij gewoon het volgende proces af”, reageert een buurtbewoner die zich burgerlijke partij stelde.