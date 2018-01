'Toast Literair' 02u31 0

Het Davidsfonds organiseert zondag de literaire brunch Toast Literair in Parochiecentrum Carpus, Ravesteinstraat 2 in Hever. Afspraak om 9.30 uur voor het ontbijt, een uurtje later komt specialist Leo Vander Elst praten over haiku's. Deelnemen kost 10 euro voor leden, en 12 euro voor niet-leden. Inschrijven via 015/51.55.55, of georges.devroey@skynet.be. (SPK)