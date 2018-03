"Ooit stond er kasteel langs de Dreef" MARC MICHIELS BUNDELT VERGETEN BOORTMEERBEEKSE GESCHIEDENIS IN BOEK SVEN PONSAERTS

24 maart 2018

02u25 0 Boortmeerbeek 'Hoe geheim is het verleden van Boortmeerbeek?' Die vraag beantwoordt auteur Marc Michiels met zijn nieuwe, gelijknamige boek: een 180 pagina's tellende bloemlezing van vergeten en verrassende Boortmeerbeekse en Heverse verhalen, van de prehistorie tot vandaag.

Zijn er in Boortmeerbeek tijdens de steentijd jagers-verzamelaars aan het werk geweest? Waarom werd de Sint-Jozefshoeve vroeger de 'Blauwhoeve' genoemd? En hoe kwam de familie de Meester in het bezit van het bekende Ravensteynkasteel? Op deze en nog ontelbare andere geschiedkundige vragen geeft Boortmeerbeeks auteur Marc Michiels (71) een antwoord in zijn nieuwste boek. "'Hoe geheim is het verleden van Boortmeerbeek?' brengt vergeten en verrassende verhalen uit mijn geliefde Boortmeerbeek en Hever: over kasteelheren, burgemeesters, molenaars, pachters, caféhouders,...", licht Michiels toe. "Maar ook over de veldslagen die hier plaatsvonden: kort bij Brussel en Antwerpen, en letterlijk op de grens van het Hertogdom Brabant en het Land van Mechelen was deze streek daarvoor immers een nogal geliefkoosd terrein."





Beethoven

Het boek laat de lezer mijmeren over gekende en ongekende weetjes, met tussendoor hier en daar een klein geheim. "Onze kasteelheren bestuurden in de middeleeuwen steden als Brussel en Mechelen. Wie weet nog dat er ooit een prachtig kasteel met slotgracht heeft gestaan lang de Dreef? Kasteel 't Hoff ter Hoye was van de 'Heer van Boortmeerbeek', Joris Sweerts. De man was de eerste protestantse burgemeester van Mechelen. Tot meer dan 200 jaar na zijn dood in 1607 is men zijn overlijden jaarlijks in de parochiekerk van Boortmeerbeek blijven herdenken. Rond 1800 is het kasteel afgebroken." Zelfs de wereldberoemde componist Ludwig van Beethoven duikt in het boek op. "Mark van Beethoven, een van de componist zijn verre voorvaders, woonde tot zijn dood in 1601 altijd in de Laekestraat", weet Michiels.





Met zijn werk zet de schrijver Boortmeerbeek en haar huidige deelgemeente ook letterlijk op de kaart. "Een groot deel wordt gewijd aan de steenweg, waterweg en spoorweg, die Hever en Boortmeerbeek letterlijk in twee sneden, en daardoor ook sterk hun identiteit hebben bepaald. Het vaartkanaal werd gegraven omdat de Leuvense brouwers de tol die Mechelen op de door haar rond 1730 aangelegde steenweg Leuven-Mechelen hief niet langer wilden betalen. Omdat er enkel bruggen in Kampenhout en Mechelen kwamen, moest 'de Bosuilen' van het achtergestelde Schiplaken met schuitjes naar de mis en school aan de overzijde, tot ze hun eigen schooltje en kerk kregen. Terwijl Boortmeerbeek zich met een brouwerij en mouterij als industrieel dorp ontwikkelde, bleef Hever agrarisch."





Twee jaar werk

Michiels, eveneens auteur van 'Het XXste Transport naar Auschwitz' en 'Sporen van de Groote Oorlog in Boortmeerbeek', dook voor de bloemlezing over het verleden van 'zijn' gemeente twee jaar lang in vele archieven, en sprak met ontelbare mensen. "Belangrijke bronnen waren zeker de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel, en de mensen van Heemkring De Semse uit Zemst. Want het boek gaat verder dan Boortmeerbeek: buurgemeenten als Haacht, Rijmenam, Kampenhout, Hofstade, Elewijt en Zemst komen eveneens aan bod. Zo trekt de ondertussen meer dan 350 jaar oude Onze-Lieve-Vrouwprocessie van Kampenhout immers ook door Boortmeerbeek."





Meer dan 120 foto's uit persoonlijke archieven, oude postkaarten en kaarten brengen het verleden ook visueel weer tot leven. "De geschiedenis van zes fanfares, vier kerken en drie brouwerijen worden dankzij heel wat personen die eveneens geboeid zijn door lokale geschiedenis en het culturele erfgoed op een heel aparte manier in beeld gebracht."





'Hoe geheim is het verleden van Boortmeerbeek?' telt 180 pagina's en is vanaf 16 mei te koop aan 25 euro. Voorintekenen kan tot 30 april aan 19 euro via mm.michiels@telenet.be en 015/61.47.86.