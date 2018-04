"Ik moet gewoon mijn 'babbel' hebben" KAPPER FONS 'FOINKE' STROOBANTS (81) KAN HET KNIPPEN NIET LATEN SVEN PONSAERTS

27 april 2018

02u28 3 Boortmeerbeek En de kapper, hij knipte voort... Officieel is hij al van 1 januari 1997 met pensioen. Maar de 81-jarige kapper Fons Stroobants uit Hever (Boortmeerbeek) kan het knippen niet laten. Ondertussen is 'kapper Foinke' aan zijn 60ste jaar als zelfstandig herenkapper bezig. Voor een knipbeurt rekent hij slechts 5 euro, de afwerking met 'eau de cologne' inbegrepen.

81 jaar is hij ondertussen, en al twee decennia pensioengerechtigd. Toch is Fons Stroobants nog steeds actief als herenkapper. De 'coiffeur' uit Hever viert zijn 60ste jaar als zelfstandige. "21 jaar. Zolang is het ondertussen geleden dat mijn kinderen voor mijn officiële pensionering mijn allereerste schaar volledig met bladgoud vergulden. Als aandenken. Maar gestopt ben ik dus nooit", lacht de eeuwige kapper. "Het contact met de klanten, dáár doe ik dit nog voor. Ik moet gewoonweg 'mijn babbel' hebben. En voor de vaste klanten zelf natuurlijk. Die blijven maar herhalen: 'Foinke, gij geeft het toch nog niet op hé...'. Dus doen we maar voort. Urenlang rechtstaan: geen probleem. En ook de hand is voor de leeftijd nog best vast. Hier worden er geen oren geknipt."





Stammenee en krantenwinkel

"Mijn moeder was ook kapper. Via haar kon ik op 16-jarige leeftijd in Mechelen bij een collega op leercontract. Echt begonnen ben ik in 1956, hier tegenover in Café Klein Keerbergen. 's Avonds na mijn werk in de fabriek, maar ook op zaterdag én zondag knipte ik de stamgasten van de 'stammenee'. 7 op 7. 60 jaar geleden, in 1958, opende ik mijn eigen salon, hier om de hoek. Terwijl mijn vrouw aan de andere kant van de gyprocwand een bloeiende gazettenwinkel openhield, knipte ik herenkapsels." Maar voor het salon 's ochtends opende, had Fons er al bijna een volledige shift opzitten. "17 jaar lang deed ik 's morgens eerst de krantenronde, op mijn Suzuki. Om 3.05 uur zat het eerste exemplaar van 'Het Laatste Nieuws' in Hever al in de bus. Om 6 uur was ik terug van m'n ronde, en een uur later nam Anna de krantenwinkel van me over. Ten laatste om 8 uur opende het kapsalon. Ik heb nooit meer dan 4 uur geslapen. Tussendoor was ik ook nog handelsreiziger in kappersproducten.





Vast cliënteel

Zes decennia later is het ondertussen ietwat gedateerde kapsalon onder de kerktoren van Hever nog steeds twee dagen in de week open. "Op woensdag en donderdag, telkens van 8 tot 18 uur. Maar dikwijls staan de klanten hier al om 7.15 uur voor de deur. Wat doe je dan? Ze binnenlaten, hé. Vorige week was de vierde hier om 8.05 uur al terug buiten. Vanzelfsprekend doe ik nu nog vooral de écht vaste klanten. Onder hen nog verschillende van het eerste uur - die dus al 60 jaar klant zijn. De oudste - Josse - is vorig jaar gestorven. Hij werd er 104. Vanaf ik hem in 1952 in Mechelen als leerjongen voor het eerst behandelde, ben ik zijn haar blijven doen - 65 jaar lang dus. Indertijd waren er hier zes 'vrouwencoiffeurs', maar ik ben altijd de enige geweest voor mannen. Ik kende altijd écht iedereen - als er nieuwe inwoners in het dorp waren, kwam de pastoor mij vragen hoe die heetten (lach). Nu raakt het klantenbestand natuurlijk wel almaar meer uitgedund: onlangs weer vijf overlijdens in evenveel weken. Maar op nieuwe klanten roep ik niet meer hoor!"





Vijf euro

Voor een gewone knipbeurt rekent 'Foinke' welgeteld vijf euro, de afwerking met 'eau de cologne' inbegrepen. Dient er ook te worden gewassen en gedroogd, wordt dat tarief verhoogd tot 6,45 euro. "Niet duur hé? Ik doe dit ook niet meer 'om te verdienen'. De jonge gasten die hier komen zeggen: 'Fons, met wat we bij jou besparen, kunnen we de tank van onze brommer vullen'. Iedereen blij (lacht)."





Rusthuisbezoeken

Op afspraak heeft Stroobants nooit gewerkt. "Ja, op vrijdagnamiddag komt er wel eens iemand die anders écht niet kan. Bij zieken en mindervaliden ga ik ook nog steeds aan huis. En op maandag passeer ik zowat alle rusthuizen in de buurt - iets wat ik ondertussen toch ook al ruim 35 jaar doe. Het tarief daar is 7 euro - voor de naft hé." Gedurende die ruim 60 jaar heeft Fons altijd uitsluitend heren gekapt. "Zelfs bij mijn eigen vrouw Anna heb ik nog niet één haartje uit de nek gedaan. Als vrouwenkapper moet ge u voortdurend bijscholen, dat probleem heb ik niet. De grootste verandering in die 60 jaar is wellicht de tondeuse. Een prachtig 'machien' dat we vroeger niet hadden. In mijn beginjaren moesten alle jongemannen ook de 'enveloppe van Elvis' hebben: lang opzij, en achteraan in een 'enveloppe' geknipt. Komt er nu zo'n gast met een foto uit een boekske, dan stuur ik die door naar de 'Steven St Clayr', want 'speciallekes', daar waag ik mij niet meer aan."





Hoelang Fons nog blijft knippen, weet hij niet. "Mijn boekhoudster oppert bij de jaarafsluiting telkens: 'Nu zal het toch wel het laatste jaar geweest zijn zeker...'. Maar ik doe dus nog wat voort - wellicht nog zolang het gestel het toelaat. Trouwens, zolang ik duivenmelker ben, kan ik toch niet weg van huis."